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Complejo residencial Oceanfront villa by Radisson Resort Maldives

Maldivas
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$450,000
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ID: 35111
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/4/26

Localización

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  • País
    Maldivas

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2029
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

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Villa frente al mar en el complejo hotelero Radisson Resort de la categoría Upscale se encuentra en la primera línea del océano, entre lagunas con agua cristalina.

Cada unidad tiene una vista, con una vista directa del océano y puestas de sol.

25 minutos en lancha rápida de Male Aeropuerto Internacional

Depósito 50 + 49 años

Características del proyecto:

• 97 habitaciones de hotel de 34 m2

• 41 villas sobre el terreno con acceso al océano

• 2 salas de conferencias y una sala de reuniones — área total 170 m2

• Entretenimiento e infraestructura comercial: más de 2.000 m2

• El costo de las unidades de hotel comienza a partir de 249.000 €

• El costo de las villas comienza a partir de 450.000 €

Infraestructura:

El hotel combina el estilo moderno y la infraestructura de resort completa:

• Restaurante panorámico y terraza con vista al mar

• Bar de vestíbulo y área de coworking

• Sala de cine y medios

• Boutique y showroom de marcas locales

• Sala de juegos para niños

• Gimnasio y zona de yoga al aire libre

• SPA complejo y terraza de relajación

• Área de juego y espacios de salón

• Restaurante flotante sobre el agua

• Complejo de SPA flotante

• Salas de conferencias y sala de reuniones

Environment:

Playas blancas de nieve, lagunas de coral y aguas turquesas claras. En las inmediaciones hay mejores zonas de surf, manglares y zonas de snorkel y buceo. Un ecosistema isleño con tortugas marinas y fauna tropical.

Proyecto de inversión de un hotel en Maldivas: un análisis detallado He aquí una oferta para invertir en un hotel de lujo en construcción en Maldivas bajo la gestión de una marca de estilo de vida internacional. El proyecto está siendo ejecutado por una empresa con una experiencia significativa (80 años) en el desarrollo.

Aquí están los aspectos clave que vale la pena destacar.

1. La esencia de la propuesta es el Formato: propiedad compartida del hotel - inversores privados pueden convertirse en co-propietarios de la instalación. - Segment: upscale (el segmento de precios promedio entre el presupuesto y el lujo). - Ubicación: Isla Tulusdu, cerca del aeropuerto internacional de Maldivas (Velana), que proporciona alta accesibilidad al transporte. - Gestión: marca internacional No 1 en el segmento de hoteles de estilo de vida, que garantiza los estándares de servicio y marketing.

2. Por qué Maldivas es un mercado prometedor - Crecimiento turístico: en los últimos 10 años, el flujo turístico ha aumentado un 7,5% anual. En 2022, el país regresó a indicadores de bajo nivel. - Alta contribución del turismo: El turismo representa alrededor del 30% del PIB del país. - Público Premium: la mayoría de los huéspedes están bien - de los turistas de G20 países, el cheque medio es de $512 por día. - Suministro limitado: sólo 185 de las 1.190 islas están habitadas, la construcción de nuevos hoteles está estrictamente regulada, lo que limita la competencia.

3. Las ventajas del proyecto son un nicho único: casi no hay hoteles lujosos en Maldivas, y la mayoría de las nuevas instalaciones son de lujo. Esto crea una escasez de suministro para un público dispuesto a pagar $200-350 por noche. - Ubicación Tulusdu: - 30 minutos en lancha rápida desde el aeropuerto (ahorros en transferencias de hasta $700 en comparación con los atolones remotos). - surf de clase mundial (Cokes y Pollos son lugares famosos). - Buceo y tiburón mirando justo fuera del hotel. - Una isla habitada con infraestructura preparada (rejillas eléctricas, agua, vivienda del personal), que reduce los costos operativos en un 40%. - Gestión internacional: la marca de cadena asegura que las tasas de ocupación son 18-25% más altas y la tasa media es 30-40% más alta en comparación con los hoteles no de cadena.

4. Indicadores económicos - Rendimiento de alquiler: declarado 12-14% anual. - Alta ocupación: el segmento de escala conduce en términos de ocupación (72% versus 65% para lujo y 58% para hoteles presupuestarios). - RevPAR (venga por habitación): Maldivas tiene mayores ingresos que las Seychelles, las Islas Canarias y el Caribe (310 dólares frente a 205, 145 dólares y 230 dólares, respectivamente).

5. Garantías de inversión y marco legal - Legislación: basada en el sistema británico, reconocido en todo el mundo. - Protección de las inversiones: acuerdos internacionales (por ejemplo, ICSID) y un régimen jurídico separado para las empresas. - Forma de propiedad: el inversionista recibe una parte en la propiedad con territorio arrendatario, el contrato de arrendamiento está registrado y aprobado por el Estado.

6. Ambiente competitivo y jugadores principales - Hilton, Marriott, Four Seasons, Aman Resorts, etc. ya están operando en el mercado. Las empresas chinas y árabes están realizando importantes inversiones en el desarrollo de Maldivas (más de 4.700 millones de dólares únicamente en construcción).

7. Público objetivo y demanda - Más del 40% de los turistas están buscando ofertas de escala (presupuesto diario de $200-350). - La estancia media es de 7,9 noches (más alta que en los Emiratos Árabes Unidos o Turquía).

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