Barrio residencial Un vrai avantage permis valide et structure deja en place

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Venta – Kfar Saba
Una ventaja real: evita toda la fase administrativa y comienza desde una base existente.
En una parcela de 492 m2, esta propiedad tiene un permiso de construcción validado y una estructura ya realizada.
Lo que está en su lugar:
• Estructura
• Techo con marco visible
• Paredes exteriores
• Redes eléctricas y fontanería
Proyecto actual: 150 m2
✔️ Permiso para construir una segunda casa independiente
El interior queda completamente por desarrollar, ofreciendo total libertad para diseñar su hogar.
? Planes y vídeos disponibles bajo petición
Localización en el mapa
Subdistrito de Petaj Tikvá, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo