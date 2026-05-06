Barrio residencial Un vrai avantage permis valide et structure deja en place

Venta – Kfar Saba Una ventaja real: evita toda la fase administrativa y comienza desde una base existente. En una parcela de 492 m2, esta propiedad tiene un permiso de construcción validado y una estructura ya realizada. Lo que está en su lugar: • Estructura • Techo con marco visible • Paredes exteriores • Redes eléctricas y fontanería Proyecto actual: 150 m2 ✔️ Permiso para construir una segunda casa independiente El interior queda completamente por desarrollar, ofreciendo total libertad para diseñar su hogar. ? Planes y vídeos disponibles bajo petición