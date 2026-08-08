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Barrio residencial Bon emplacement etage haut avec vue mer bel appartement renove A ne pas manquer

Ascalón, Israel
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8/8/26
$626,040
7/8/26
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6/8/26
$626,040
;
Barrio residencial Bon emplacement etage haut avec vue mer bel appartement renove A ne pas manquer
1
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ID: 39700
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 8/8/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Ashdod

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¡Buen trato! Hermosas 5 habitaciones en el corazón de la ciudad, completamente renovado, vista al mar, 2 ascensores (shabbat), aparcamiento en el sótano.

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