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Barrio residencial Cottage aquarelle ganim bet

Eilat, Israel
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$1,30M
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ID: 36041
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Beersheba Subdistrict
  • Ciudad
    Eilat
  • Dirección
    Lotus

Sobre el complejo

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En el distrito Ganim Bet de Eilat, en la prestigiosa residencia Aquarelle, en el borde del desierto y el Mar Rojo, un edificio boutique que ofrece una casa de campo de jardín en venta frente al valle. Este edificio consta de 2 niveles: un jardín planta baja con entrada privada de 140 m2 planta baja con jardín de 250 m2, piscina privada en forma de caracol y 4 dormitorios, y un ático en la primera planta con su propia entrada, 140 m2 espacio habitable, 4 dormitorios y azotea de 140 m2 con jacuzzi frente a una vista al paraíso. Cada nivel tiene su propia entrada privada y se puede vender por separado o en un solo lote. Precio del jardín: 3.850.000 NIS. Precio del depósito: 3.750.000 NSI.

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Eilat, Israel
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