Barrio residencial rez de jardin dexception avec piscine calme residentiel rare sur le marche

En un entorno tranquilo y residencial, descubra esta magnífica planta baja de jardín completamente renovado, que ofrece 150 m2 de espacio habitable y un jardín privado de 250 m2 bellamente designado. ✨ Interior 5.5 habitaciones apartamento, incluyendo mamád Reforma a escala Gran suite parental 3 baños modernos 3 aseos Hermosa lavandería Sala de deportes de 20 m2 Bodega de vino + bodega extra ? Espacios externos Jardín de 250 m2 perfectamente designado Suntuosa piscina, ideal para relajarse Cocina exterior para alojar en toda la convivencia ? Prestaciones complementarias 2 plazas de aparcamiento Calefacción terrestre Aire acondicionado central Una propiedad rara, combinando prestigio, confort moderno y calidad de vida excepcional, cerca de todas las comodidades