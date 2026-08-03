Barrio residencial rez de jardin dexception avec piscine calme residentiel rare sur le marche

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En un entorno tranquilo y residencial, descubra esta magnífica planta baja de jardín completamente renovado, que ofrece 150 m2 de espacio habitable y un jardín privado de 250 m2 bellamente designado.
✨ Interior
5.5 habitaciones apartamento, incluyendo mamád
Reforma a escala
Gran suite parental
3 baños modernos
3 aseos
Hermosa lavandería
Sala de deportes de 20 m2
Bodega de vino + bodega extra
? Espacios externos
Jardín de 250 m2 perfectamente designado
Suntuosa piscina, ideal para relajarse
Cocina exterior para alojar en toda la convivencia
? Prestaciones complementarias
2 plazas de aparcamiento
Calefacción terrestre
Aire acondicionado central
Una propiedad rara, combinando prestigio, confort moderno y calidad de vida excepcional, cerca de todas las comodidades
Localización en el mapa
Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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