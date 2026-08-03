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Barrio residencial rez de jardin dexception avec piscine calme residentiel rare sur le marche

Jerusalén, Israel
de
$3,51M
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11
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ID: 39663
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 3/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Beit HaArava, 35

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En un entorno tranquilo y residencial, descubra esta magnífica planta baja de jardín completamente renovado, que ofrece 150 m2 de espacio habitable y un jardín privado de 250 m2 bellamente designado. ✨ Interior 5.5 habitaciones apartamento, incluyendo mamád Reforma a escala Gran suite parental 3 baños modernos 3 aseos Hermosa lavandería Sala de deportes de 20 m2 Bodega de vino + bodega extra ? Espacios externos Jardín de 250 m2 perfectamente designado Suntuosa piscina, ideal para relajarse Cocina exterior para alojar en toda la convivencia ? Prestaciones complementarias 2 plazas de aparcamiento Calefacción terrestre Aire acondicionado central Una propiedad rara, combinando prestigio, confort moderno y calidad de vida excepcional, cerca de todas las comodidades

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Jerusalén, Israel
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