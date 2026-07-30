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Barrio residencial Superbe 4 pieces a deux pas de basel et de kikar hamedina avec parking cave et mamad

Tel-Aviv, Israel
de
$2,06M
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ID: 39632
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 30/7/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ben Saruk, 8 Beit HaMore Teachers Union Tel Aviv regional office

Sobre el complejo

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Nueve en venta exclusivamente 26 Ben Saruk Street Cerca de Kimkar Hamedina, Rabin Square y tranvía Apartamento 4 habitaciones 98 metros cuadrados construidos + balcón oeste de 12 metros cuadrados Dirección aérea: oeste y sur Cómodo y amplio dormitorio principal Habitaciones tranquilas y luminosas Mamad Aparcamiento subterráneo Un sótano de unos 5 metros cuadrados

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Tel-Aviv, Israel
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