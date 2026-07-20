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Barrio residencial Duplex penthouse proche de la mer

Tel-Aviv, Israel
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$2,42M
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ID: 38352
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Frishman, 7

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Duplex-Penthouse en venta en Tel-Aviv, en una zona tranquila cerca de Frishman y el mar! Edificio de 8 apartamentos 4a planta con ascensor 4 piezas 101 m2 + 62 m2 terrazas Tejado de 56 m2 1 parking subterráneo 1 sótano Miklat 3 exposiciones : Norte, Este, Oeste Calma y brillante Precio: 7.390.000

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Tel-Aviv, Israel
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