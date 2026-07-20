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Barrio residencial Penthouse proche mer shouk hapishpeshim

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38321
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Olei Zion, 7

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Ático en venta en Tel Aviv, en el corazón del Shouk griego en el norte de Yaffo, a pocos pasos del Hotel Setai y el mar! Nuevo edificio. 3 habitaciones (4 habitaciones originalmente), 2 baños, 93m2 + 90m2 terraza en un nivel! Mamad, 2 plazas de aparcamiento, 1 bodega de 9m2. Precio: 6.700.000sh

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Tel-Aviv, Israel
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