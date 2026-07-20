  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Immeuble neuf arnona 5 pieces

Barrio residencial Immeuble neuf arnona 5 pieces

Jerusalén, Israel
de
$1,80M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 38311
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Beit HaArava, 35

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Apartamento en venta en Jerusalén, en el distrito de Arnona, cerca de centros comerciales, sinagoga, parques, escuelas y transporte público! Nuevo edificio, piso 13 de 15 con 2 ascensores. 5 habitaciones, 2 baños, 136m2 + 16m2 terraza. Renovado. 2 plazas de aparcamiento, 1 bodega, 3 exposiciones. Basura vacía arriba.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Bonne affaire a florentine
Tel-Aviv, Israel
de
$738,000
Barrio residencial Penthouse exceptionnel A ashdod prix imbattable
Asdod, Israel
de
$882,320
Barrio residencial Appartement de luxe en premiere ligne face a la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$2,92M
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement bon emplacement magnifique
Tel-Aviv, Israel
de
$1,36M
Barrio residencial Projet neuf raanana
Ra'anana, Israel
de
$980,720
Está viendo
Barrio residencial Immeuble neuf arnona 5 pieces
Jerusalén, Israel
de
$1,80M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Ideal pied a terre parking ascenseur balcon a 4 mn de la mer
Barrio residencial Ideal pied a terre parking ascenseur balcon a 4 mn de la mer
Barrio residencial Ideal pied a terre parking ascenseur balcon a 4 mn de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,54M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique 3 piEces blvd ben gourion
Barrio residencial Magnifique 3 piEces blvd ben gourion
Barrio residencial Magnifique 3 piEces blvd ben gourion
Barrio residencial Magnifique 3 piEces blvd ben gourion
Barrio residencial Magnifique 3 piEces blvd ben gourion
Barrio residencial Magnifique 3 piEces blvd ben gourion
Barrio residencial Magnifique 3 piEces blvd ben gourion
Tel-Aviv, Israel
de
$1,18M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique appartement a louer a mordot arnona
Barrio residencial Magnifique appartement a louer a mordot arnona
Barrio residencial Magnifique appartement a louer a mordot arnona
Barrio residencial Magnifique appartement a louer a mordot arnona
Barrio residencial Magnifique appartement a louer a mordot arnona
Mostrar todo Barrio residencial Magnifique appartement a louer a mordot arnona
Barrio residencial Magnifique appartement a louer a mordot arnona
Jerusalén, Israel
de
$4,592
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir