  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Location appartement meuble jtower jerusalem 4 pieces haut de gamme au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595

Barrio residencial Location appartement meuble jtower jerusalem 4 pieces haut de gamme au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595

Jerusalén, Israel
de
$3,936
;
7
Dejar una solicitud
ID: 38279
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Jaffa, 110

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Dentro de la prestigiosa torre JTower, una de las residencias más buscadas en Jerusalén, descubra un apartamento totalmente renovado y amueblado donde se encuentran elegancia, comodidad y ubicación excepcional. Idealmente situado en el corazón de la ciudad, cerca del mercado Mahane Yehuda, calle peatonal Ben Yehuda, tranvía, tiendas y grandes centros de negocios, esta propiedad ofrece un estilo de vida privilegiado en un ambiente dinámico y refinado. Con sus 110 m2 perfectamente arreglados, sus cuatro habitaciones, incluyendo tres dormitorios, su agradable balcón, su aparcamiento privado, su Mamad y su ascensor en Shabat, este apartamento cumple con las expectativas de una clientela buscando un alojamiento llave en mano. El brillo natural, la calidad de los muebles y la magnífica vista panorámica de Jerusalén crean un ambiente cálido y elegante donde simplemente puedes colocar tus maletas. Esta dirección es una opción preferida para familias, parejas jóvenes, olim, pero también para diplomáticos, embajadas y consulados, médicos, investigadores, profesores universitarios y líderes empresariales internacionales que quieren beneficiarse de un apartamento premium en una zona central bien merecida. Disponible inmediatamente, esta rara propiedad representa una oportunidad única para disfrutar de un entorno de vida excepcional en el corazón de Jerusalén, en una residencia reconocida por su posición y ubicación estratégica.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$2,30M
Barrio residencial Immeuble recent centre ville
Netanya, Israel
de
$754,400
Barrio residencial Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Tel-Aviv, Israel
de
$2,85M
Barrio residencial Kiryat yovel pinuy binuy
Jerusalén, Israel
de
$1,05M
Barrio residencial Appartement rare de 45 pieces quartier rambam rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$738,000
Está viendo
Barrio residencial Location appartement meuble jtower jerusalem 4 pieces haut de gamme au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$3,936
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m 16m vue degagee
Barrio residencial Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m 16m vue degagee
Barrio residencial Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m 16m vue degagee
Barrio residencial Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m 16m vue degagee
Barrio residencial Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m 16m vue degagee
Mostrar todo Barrio residencial Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m 16m vue degagee
Barrio residencial Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m 16m vue degagee
Bat Yam, Israel
de
$951,200
En un edificio moderno de Bat Yam: 3 habitaciones en el tercer piso Superficie habitable 76m2 + 16m2 de terraza Vista al mar abierta Luminoso salón 1 parking + 1 bodega Cerca del mar, tiendas y transporte
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Vue mer nitsa bonne affaire
Barrio residencial Vue mer nitsa bonne affaire
Barrio residencial Vue mer nitsa bonne affaire
Barrio residencial Vue mer nitsa bonne affaire
Barrio residencial Vue mer nitsa bonne affaire
Mostrar todo Barrio residencial Vue mer nitsa bonne affaire
Barrio residencial Vue mer nitsa bonne affaire
Netanya, Israel
de
$934,800
Apartamento en venta en Netanya, cerca de Nitsa y el mar! Edificio nuevo y de calidad con gimnasio y sala de fiestas. Planta 12 con ascensores. 4 habitaciones, 2 baños. 97m2 + 12m2 terraza. Vista al mar. 2 plazas de aparcamiento, 1 bodega. Precio: 2 850 000
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial magnifique appartement situe dans le coeur de tel aviv
Barrio residencial magnifique appartement situe dans le coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,63M
magnic 4 habitaciones en el corazón de tal aviv !!!! 92 m2 espacio habitable posible terraza !!! brillante y silencioso
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir