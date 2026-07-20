Barrio residencial Location appartement meuble jtower jerusalem 4 pieces haut de gamme au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595

Dentro de la prestigiosa torre JTower, una de las residencias más buscadas en Jerusalén, descubra un apartamento totalmente renovado y amueblado donde se encuentran elegancia, comodidad y ubicación excepcional. Idealmente situado en el corazón de la ciudad, cerca del mercado Mahane Yehuda, calle peatonal Ben Yehuda, tranvía, tiendas y grandes centros de negocios, esta propiedad ofrece un estilo de vida privilegiado en un ambiente dinámico y refinado. Con sus 110 m2 perfectamente arreglados, sus cuatro habitaciones, incluyendo tres dormitorios, su agradable balcón, su aparcamiento privado, su Mamad y su ascensor en Shabat, este apartamento cumple con las expectativas de una clientela buscando un alojamiento llave en mano. El brillo natural, la calidad de los muebles y la magnífica vista panorámica de Jerusalén crean un ambiente cálido y elegante donde simplemente puedes colocar tus maletas. Esta dirección es una opción preferida para familias, parejas jóvenes, olim, pero también para diplomáticos, embajadas y consulados, médicos, investigadores, profesores universitarios y líderes empresariales internacionales que quieren beneficiarse de un apartamento premium en una zona central bien merecida. Disponible inmediatamente, esta rara propiedad representa una oportunidad única para disfrutar de un entorno de vida excepcional en el corazón de Jerusalén, en una residencia reconocida por su posición y ubicación estratégica.