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Barrio residencial Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35993
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Tirza, 7

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PARA LA VENTA – 2 PARTES – COLONIA AMÉRICA – TEL-AVIV Apartamento 50 m2 + terraza 7 m2, en nuevo edificio de alto nivel Situado en el primer piso, en absoluta calma, pueblo de espíritu en el centro de la ciudad Luminoso salón con cocina abierta Amplia habitación (mamada incluida) A pie: Playa de Alma, Jaffa, Neve Tzedek, tranvía de línea roja Bienes alquilados 7.500 / mes – inversión ideal o pie a tierra Precio: 3.400.000 (flexibilidad posible)

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Tel-Aviv, Israel
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