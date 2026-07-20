Barrio residencial Maison avec piscine a hadera

Situado en un entorno residencial tranquilo, esta agradable casa de 180 m2 ofrece un ambiente de vida ideal para una familia que busca confort y espacios de vida funcionales. Desde la entrada descubrirás una gran estancia disfrutando de una altura muy agradable bajo el techo, aportando brillo y sensación de espacio. La cocina cachère totalmente equipada se abre a un generoso comedor, perfectamente adaptado a la vida cotidiana y las recepciones. La planta baja incluye una suite principal con baño privado y aseos para invitados. Arriba, la casa ofrece tres hermosas habitaciones, incluyendo una mamá, un baño con bañera y una agradable zona familiar, ideal para la esquina TV, oficina o sala de juegos. En el exterior, un agradable jardín con piscina privada le permite disfrutar de los hermosos días en un entorno tranquilo. Los bienes de la propiedad ✔️ Casa bien mantenida ✔️ 180 m2 construidos ✔️ 5 piezas ✔️ Gran jardín con piscina privada ✔️ Hermosa altura de techo en el salón ✔️ Cocina de anacardo ✔️ Gran salón y comedor dedicado ✔️ Suite de padres en la planta baja ✔️ Arriba: 3 dormitorios incluyendo una mamá ✔️ Espacio familiar ✔️ Baño con bañera