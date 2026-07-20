Barrio residencial Maison avec piscine a hadera

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Situado en un entorno residencial tranquilo, esta agradable casa de 180 m2 ofrece un ambiente de vida ideal para una familia que busca confort y espacios de vida funcionales.
Desde la entrada descubrirás una gran estancia disfrutando de una altura muy agradable bajo el techo, aportando brillo y sensación de espacio. La cocina cachère totalmente equipada se abre a un generoso comedor, perfectamente adaptado a la vida cotidiana y las recepciones.
La planta baja incluye una suite principal con baño privado y aseos para invitados.
Arriba, la casa ofrece tres hermosas habitaciones, incluyendo una mamá, un baño con bañera y una agradable zona familiar, ideal para la esquina TV, oficina o sala de juegos.
En el exterior, un agradable jardín con piscina privada le permite disfrutar de los hermosos días en un entorno tranquilo.
Los bienes de la propiedad
✔️ Casa bien mantenida
✔️ 180 m2 construidos
✔️ 5 piezas
✔️ Gran jardín con piscina privada
✔️ Hermosa altura de techo en el salón
✔️ Cocina de anacardo
✔️ Gran salón y comedor dedicado
✔️ Suite de padres en la planta baja
✔️ Arriba: 3 dormitorios incluyendo una mamá
✔️ Espacio familiar
✔️ Baño con bañera
Localización en el mapa
Hadera, Israel
Cuidado de la salud
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