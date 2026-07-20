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Barrio residencial Maison avec piscine a hadera

Hadera, Israel
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$1,58M
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ID: 38302
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    Ahad HaAm, 16

Sobre el complejo

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Situado en un entorno residencial tranquilo, esta agradable casa de 180 m2 ofrece un ambiente de vida ideal para una familia que busca confort y espacios de vida funcionales. Desde la entrada descubrirás una gran estancia disfrutando de una altura muy agradable bajo el techo, aportando brillo y sensación de espacio. La cocina cachère totalmente equipada se abre a un generoso comedor, perfectamente adaptado a la vida cotidiana y las recepciones. La planta baja incluye una suite principal con baño privado y aseos para invitados. Arriba, la casa ofrece tres hermosas habitaciones, incluyendo una mamá, un baño con bañera y una agradable zona familiar, ideal para la esquina TV, oficina o sala de juegos. En el exterior, un agradable jardín con piscina privada le permite disfrutar de los hermosos días en un entorno tranquilo. Los bienes de la propiedad ✔️ Casa bien mantenida ✔️ 180 m2 construidos ✔️ 5 piezas ✔️ Gran jardín con piscina privada ✔️ Hermosa altura de techo en el salón ✔️ Cocina de anacardo ✔️ Gran salón y comedor dedicado ✔️ Suite de padres en la planta baja ✔️ Arriba: 3 dormitorios incluyendo una mamá ✔️ Espacio familiar ✔️ Baño con bañera

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Hadera, Israel
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