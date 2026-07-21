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Barrio residencial Face au parc hayarkon immeuble neuf

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38853
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 21/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ussishkin, 44

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Apartamento en venta en Tel-Aviv, frente al parque Hayarkon y a pocos pasos del mar! Nuevo edificio 1a planta en 6 con ascensor 3 piezas 55m2 + 11m1 terraza 1 estacionamiento Mamad Precio: 4.250.000sh

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Tel-Aviv, Israel
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