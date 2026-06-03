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Barrio residencial Laffaire de lannee a mordot arnona appartement neuf 5 pieces livraison dans 1 mois prix exceptionnel jerusalem immobilier 026786595

Jerusalén, Israel
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ID: 37940
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 3/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Yitzhak Ernst Naventzel

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