Barrio residencial Laffaire de lannee a mordot arnona appartement neuf 5 pieces livraison dans 1 mois prix exceptionnel jerusalem immobilier 026786595

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¿Y si pudieras comprar un nuevo apartamento en Jerusalén a un precio que probablemente no volverá a ser visto?
En el prestigioso proyecto Mordot Arnona, descubra un magnífico apartamento de 5 habitaciones de 123 m2 situado en la 15a planta de 18, disfrutando de excepcional luminosidad y servicios de alta gama.
El apartamento tiene un bonito balcón de 14 m2, dos plazas de aparcamiento en el sótano, una mamá y se encuentra en un edificio moderno equipado con cuatro ascensores de Shabat.
La verdadera ventaja de esta oportunidad radica en su precio. El propietario debe vender rápidamente antes de la entrega de las llaves planeadas en aproximadamente un mes, que ahora le permite adquirir esta propiedad a sólo 3.950.000, una cantidad particularmente atractiva para este sector y este nivel de entrega.
Un activo raro para las familias que desean establecerse rápidamente o para los inversores que buscan un valor seguro en una de las zonas más buscadas de Jerusalén.
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