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Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37279
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 2/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Kiosso Albert, 14

Sobre el complejo

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Proyecto residencial situado en el corazón de Yafo, cuya ubicación estratégica lo sitúa cerca de atracciones locales, como playas y cafés, cerca de la tranvía. Un gran patio interior de estilo europeo, que ofrece un espacio privado luminoso y agradable para los residentes. Alrededor de los cuales se articulan edificios residenciales, mezcla de antiguos y nuevos. 3 edificios existentes de 4 plantas, cuyas fachadas se restauran, cuyo volumen original (altura, proporciones) se respeta para preservar el carácter histórico. Debajo de los edificios existentes, un piso de la tienda. Y un nuevo edificio moderno de 7 plantas sobre el vestíbulo. Un estacionamiento subterráneo de 3 plantas. Fusión entre lo viejo y lo nuevo, que preserva el carácter histórico de Yafo, al tiempo que proporciona comodidad contemporánea. Adaptado a familias e inversores. Fecha de entrada prevista para marzo de 2028. Apartamentos de 2p a 5p con terraza y áticos Edificio moderno de 7 plantas: 2 habitaciones de 2.570.000 sh, entre 50m2 y 61m2 con terraza de 5m2 (num apartment 2,11,30) 3 habitaciones de 3.690.000 sh entre 73 m2 y 87m2 con terrazas entre 6m2 y 9 m2 (app number 3, 5, 8, 9,10, 16) 4 habitaciones en el rdc, que hace la esquina del edificio, 91m2 y 3.35 m de altura al techo, exposición: norte/sur/oeste. No hay precios exteriores : 4,403.000 sh (aplica número 1) 5 habitaciones de 5.668.000 sh, 109m2 y 2 terrazas 6.3m2 y 4.5m2. (num 4) Áticos : Precio desde 6.909.000 # 4 habitaciones 151m2 y 107m2 terraza, altura 2.90m. (app number 49) Exposición: norte/sur 3 habitaciones 108m2 en la séptima planta y 56m2 terraza, (aproximadamente 52) Mini ático en la 6a planta 4 habitaciones 138m2 y 118m2 terraza, Exposición: norte/sur/este (num 51) Edificios antiguos restaurados: Planta baja 3 habitaciones 94m2 con 4.5 m de altura, exposición: Este/Sur que domina el patio interior Precio: 4.135.000 sh (num 1) Ático en la 4a planta, 3p 98m2 con 114 m2 de terraza Precio 7.990.000 sh (num 20) 3 habitaciones de 4.068.000 sh, entre 78m2 con 2 terrazas de 4m2 y 6m2 y 89m2 con 2 terrazas de 6 m2 y 9 m2 este/oeste (num 2, 9) Áticos: 4 habitaciones 166m2 y 110m2 terraza y techo de 4 m de altura (num 26) 4 habitaciones 143m2 y 2 terrazas de 84 m2 y 29 m2 con altura de techo de 3.30m (num 27) Detalles técnicos : contáctenos Métodos de pago: varias opciones están disponibles Los precios no incluyen nuestra cuota de agencia de 2% excluyendo impuestos

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Tel-Aviv, Israel
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