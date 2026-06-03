  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Vue mer Eternelle

Barrio residencial Vue mer Eternelle

Ascalón, Israel
de
$575,100
2/6/26
$575,100
1/6/26
$576,720
31/5/26
$575,100
;
10
Dejar una solicitud
ID: 37271
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 2/6/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Eli Cohen

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Apartamento de 4 habitaciones en la ciudad con vistas al mar eternas de todas las habitaciones. Celda, estacionamiento, mamá, 2 ascensores. Es muy bueno no perderse.

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Educación
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Maison de reve meublee avec piscine a louer immediatement
Hadera, Israel
de
$11,900
Barrio residencial A vendre 2 5 piEces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Tel-Aviv, Israel
de
$1,31M
Barrio residencial Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
de
$9,22M
Barrio residencial A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Tel-Aviv, Israel
de
$6,75M
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jerusalén, Israel
de
$1,02M
Está viendo
Barrio residencial Vue mer Eternelle
Ascalón, Israel
de
$575,100
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Opportunite a ne pas rater achetez un t3 recevez un t4
Barrio residencial Opportunite a ne pas rater achetez un t3 recevez un t4
Barrio residencial Opportunite a ne pas rater achetez un t3 recevez un t4
Barrio residencial Opportunite a ne pas rater achetez un t3 recevez un t4
Barrio residencial Opportunite a ne pas rater achetez un t3 recevez un t4
Barrio residencial Opportunite a ne pas rater achetez un t3 recevez un t4
Barrio residencial Opportunite a ne pas rater achetez un t3 recevez un t4
Jerusalén, Israel
de
$2,15M
Apartamento en un proyecto de renovación urbana muy avanzado, firmado y aprobado por el Ayuntamiento de Jerusalén. Caso a ser incautado para cualquier tipo de comprador. Alquilado actualmente, rendimiento de alquiler inmediato. Para más información, póngase en contacto con nosotros lo antes posible!
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Mostrar todo Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$1,60M
Vivir con seguridad, libremente, en un ambiente cálido y elegante. Esta residencia de altos servicios ha sido diseñada para aquellos que quieren mantener plena autonomía, mientras disfrutan de un entorno seguro, amistoso y de alta gama. Seguridad absoluta – serenidad diaria Seguridad 24/7 co…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$919,450
En Har Homa, en una calle tranquila y buscada, este apartamento de 3 habitaciones ofrece una rara calidad de vida gracias a sus tres exposiciones brillantes (todo pero norte) y su terraza de 9 m2 con vista abierta. Situado en la cuarta planta de un edificio reciente con ascensor Shabbat, la …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir