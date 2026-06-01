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Barrio residencial Grand 3p avec potentiel

Jerusalén, Israel
de
$3,10M
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Barrio residencial Grand 3p avec potentiel
1
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ID: 37406
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Shoshana Polyakov, 17

Sobre el complejo

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Rehov Chochana, en el corazón del distrito de Kiryat Moché, en un entorno residencial tranquilo, cerca de sinagogas y escuelas, conectadas al centro de la ciudad gracias al tranvía, 3P de 90 m2 grandes que comprende dos balcones cerrados, dos aseos, orientación sur y oeste. Posibilidad de transformarla fácilmente en 4P. Pequeño edificio de 3 plantas; aparcamiento adyacente al edificio según los espacios disponibles; gran miklat en la RDC. Potencial: el apartamento recibirá una extensión de 37 m2, bodega y aparcamiento privado dentro del Pinouy Binouy que comienza! ¡Exclusivo, para no perderse!

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Jerusalén, Israel
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