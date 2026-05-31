  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Asdod
  4. Barrio residencial Nouvelle residence de haut standing a la marina dashdod

Barrio residencial Nouvelle residence de haut standing a la marina dashdod

Asdod, Israel
de
$15,00M
;
9
Dejar una solicitud
ID: 37878
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Egoz

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Nuevo programa inmobiliario en Ashdod Marina. Residencia de lujo de 5 plantas frente al lago, barcos: Apartamento loft 5 habitaciones en la planta baja con piscina privada, apartamento 5 habitaciones con vistas al mar, así como Ático en la planta baja, vista panorámica al mar con piscina privada Tivor Building Ashdod Tel (Israel) 054 63 99 865 Dov Uzan Tel (Francia) 07 57 99 03 58 Serge Touitou

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces ascenseur et parking au tabu quartier remez a rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$1,95M
Barrio residencial A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$5,33M
Barrio residencial Projet neuf givat chmouel
Givat Shmuel, Israel
de
$4,02M
Barrio residencial Projet neuf de luxe a jerusalem
Mate Yehuda Regional Council, Israel
de
$5,52M
Barrio residencial Projet neuf centre ville netanya
Netanya, Israel
de
$3,09M
Está viendo
Barrio residencial Nouvelle residence de haut standing a la marina dashdod
Asdod, Israel
de
$15,00M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Au centre
Barrio residencial Au centre
Barrio residencial Au centre
Barrio residencial Au centre
Barrio residencial Au centre
Barrio residencial Au centre
Jerusalén, Israel
de
$621,250
Centro, en un tranquilo y pintoresco callejón sin salida, apartamento 2 habitaciones duplex,38 m2, salones con cocina americana; arriba: 1 dormitorio, baño con aseo. Aire acondicionado, buen estado, alquilado 4100 nis Precio: 1.750.000 nis
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Hadera, Israel
de
$2,29M
Muy bonito apartamento de 4 habitaciones situado en la zona "Le Park" bastante francés. Vista del parque. Esta nueva zona tiene todas las ventajas: escuelas, parque, centro comercial... Muy amplia terraza de 28 m2. Planta alta con vista al mar. 2 baños. 1 estacionamiento. Cuatro ascensores
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Netanya volume lumiere et mer a pied
Barrio residencial Netanya volume lumiere et mer a pied
Barrio residencial Netanya volume lumiere et mer a pied
Barrio residencial Netanya volume lumiere et mer a pied
Barrio residencial Netanya volume lumiere et mer a pied
Barrio residencial Netanya volume lumiere et mer a pied
Netanya, Israel
de
$3,09M
Una ciudad costera de rápido crecimiento, Netanya seduce por su entorno de vida entre playas, paseos y animada vida urbana. Jerusalem Street, a sólo 2 minutos de las playas y el kikar, este apartamento antiguamente 5 habitaciones transformadas en 4 habitaciones ofrece hermosos volúmenes de …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir