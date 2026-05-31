  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Projet rEsidentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv

Barrio residencial Projet rEsidentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$4,22M
;
4
Dejar una solicitud
ID: 37905
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaKovshim, 45

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
A sólo 200 metros del mar Un proyecto residencial único con diseño contemporáneo de alta gama. A pocos minutos a pie de la playa, el zoco HaCarmel, Nahalat Binyamin, Rothschild Boulevard y el icónico distrito Neve Tzedek. Project Highlights: • Sólo 58 unidades: privacidad y exclusividad • Permisos de construcción obtenidos • Entrega prevista en 60 meses • Garantía bancaria – Descuento bancario • Construcción liderada por Yaron Tivat, reconocido experto en industria • Parcela ajardinada interior de 200 m2 diseñada por un reconocido arquitecto paisajista • Fachada de hormigón bruto y acabados de alta gama • Sala de entrada de diseño con 4 ascensores panorámicos con vistas al patio Ejemplos de apartamentos disponibles: • 75 m2 + 15 m2 de terraza, vista al mar desde 7 500 000 • 69,5 m2 + 12,5 m2 de terraza desde 6 900 000 • 54 m2 + 7 m2 de terraza, vista al mar desde 5 300 000 • 99 m2 + 14 m2 de terraza, vista al mar desde 10 600 000 • 96 m2 + 44 m2 de terraza desde 13 000 000 • Muchos otros apartamentos hasta 123m2 + 40m2 terraza

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Projet neuf givat chmouel
Givat Shmuel, Israel
de
$4,22M
Barrio residencial Opportunite exceptionnelle
Jerusalén, Israel
de
$1,47M
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israel
de
$2,42M
Barrio residencial A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Bat Yam, Israel
de
$2,04M
Barrio residencial Superbe 3 pieces a cote de kikar dizengoff frishman et la mer avec parking
Tel-Aviv, Israel
de
$4,90M
Está viendo
Barrio residencial Projet rEsidentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$4,22M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial
Barrio residencial
Barrio residencial
Ra'anana, Israel
de
$2,88M
lujo en Ra Sólo un 20% para pagar hasta la entrega. El proyecto incluye piscina, gimnasio, sala de cine y tiendas de lujo. Amplia selección de apartamentos y áticos a precios excepcionales preventa que no volverán. Para más información, contáctenos rápidamente. Proyecto de lujo en Ra Pagar s…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces ideal pour investissement pied a terre ou premiere acquisition
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces ideal pour investissement pied a terre ou premiere acquisition
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces ideal pour investissement pied a terre ou premiere acquisition
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces ideal pour investissement pied a terre ou premiere acquisition
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces ideal pour investissement pied a terre ou premiere acquisition
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces ideal pour investissement pied a terre ou premiere acquisition
Tel-Aviv, Israel
de
$1,59M
Venta – Apartamento de 3 habitaciones ideal para inversión, a pie o primera adquisición ?️ Calle tranquila cerca de Bograshov y el mar – Tel Aviv-Jaffa Precio: 4.480.000 Situado en un edificio nuevo y buscado, este apartamento goza de una ubicación céntrica mientras ofrece una calma excepci…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
de
$13,00M
FOR SALE – RIVIERA PROJECT BEN GURION, BAT YAM - FULL SEA VIEW GUARANTEE TO LIFE Condiciones exclusivas PRESAL negociadas para nuestra agencia en los primeros 5 apartamentos vendidos. Primera Sealine – PRESAL – Condiciones excepcionales Rara oportunidad en la primera línea del mar, a poco…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir