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Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothschild

Tel-Aviv, Israel
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1/6/26
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ID: 36938
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Kalischer, 50

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Venta – Apartamento 2 habitaciones, Tel Aviv Distrito : Lev HaIr Nord / Lev Tel Aviv Superficie: 46 m2 Planta: 5/5 con ascensor Precio: 3.600.000 Descubre este apartamento de 2 habitaciones situado en el corazón vibrante de Tel Aviv, en la esquina de Nahalat Binyamin y Gruzenberg. Instalado en un edificio clasificado y completamente reconstruido en 2021, la propiedad se encuentra en los pisos añadidos durante la renovación, por lo tanto es nuevo, moderno y luminoso. Aspectos destacados: • Ultra céntrica ubicación, cerca del mercado del Carmelo y Rothschild • Barrio buscado, viviendo, cerca de cafeterías, tiendas, playas y transporte • Apartamento ya alquilado continuamente durante 3 años – ideal para inversiones de alquiler • Perfecto para pareja, pie a tierra o inversor Póngase en contacto con nosotros para un vídeo, una visita o más información.

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