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Barrio residencial Penthouse 5 pieces neuf emplacement de choix bat yam

Bat Yam, Israel
de
$1,47M
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ID: 37693
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam

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Nuevo ático de 134 m2 + 41 m2 de terraza. Ascensor y aparcamiento incluido. Muy brillante, perfecto para una familia. Localización de búsqueda.

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Bat Yam, Israel
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