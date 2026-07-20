  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Kadima
  4. Barrio residencial Villa de haut standing a kadima

Barrio residencial Villa de haut standing a kadima

Kadima, Israel
de
$1,97M
20/7/26
$1,97M
31/5/26
$6,00M
;
11
Dejar una solicitud
ID: 36893
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Pueblo
    Kadima
  • Dirección
    Rothschild

Localización en el mapa

Kadima, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Penthouse de reve vue mer ir yamim
Netanya, Israel
de
$2,26M
Barrio residencial Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$2,30M
Barrio residencial Rue calme emplacement central
Tel-Aviv, Israel
de
$1,30M
Barrio residencial A ne pas manquer au centre bien agence bon emplacement bonne occasion
Tel-Aviv, Israel
de
$1,640
Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalén, Israel
de
$787,200
Está viendo
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Kadima, Israel
de
$1,97M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Immeuble neuf 3 pieces equipe et meuble
Barrio residencial Immeuble neuf 3 pieces equipe et meuble
Barrio residencial Immeuble neuf 3 pieces equipe et meuble
Barrio residencial Immeuble neuf 3 pieces equipe et meuble
Barrio residencial Immeuble neuf 3 pieces equipe et meuble
Mostrar todo Barrio residencial Immeuble neuf 3 pieces equipe et meuble
Barrio residencial Immeuble neuf 3 pieces equipe et meuble
Tel-Aviv, Israel
de
$1,54M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement luxueux 5 pieces quartier kramim a rishon lezion
Barrio residencial Appartement luxueux 5 pieces quartier kramim a rishon lezion
Barrio residencial Appartement luxueux 5 pieces quartier kramim a rishon lezion
Barrio residencial Appartement luxueux 5 pieces quartier kramim a rishon lezion
Barrio residencial Appartement luxueux 5 pieces quartier kramim a rishon lezion
Mostrar todo Barrio residencial Appartement luxueux 5 pieces quartier kramim a rishon lezion
Barrio residencial Appartement luxueux 5 pieces quartier kramim a rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$980,720
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bel appartement 4 pieces rue elie cohen face au parc
Barrio residencial Bel appartement 4 pieces rue elie cohen face au parc
Barrio residencial Bel appartement 4 pieces rue elie cohen face au parc
Barrio residencial Bel appartement 4 pieces rue elie cohen face au parc
Barrio residencial Bel appartement 4 pieces rue elie cohen face au parc
Barrio residencial Bel appartement 4 pieces rue elie cohen face au parc
Ascalón, Israel
de
$508,400
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir