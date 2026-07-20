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Barrio residencial Authentique maison ein kerem

Jerusalén, Israel
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$2,26M
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ID: 38320
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Ein Kerem, 74 Karma

Sobre el complejo

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Nuevo en venta exclusivamente En uno de los barrios más bellos de Jerusalén, en el distrito verde y pastoral de Ein Kerem, se propone una propiedad de particular belleza para la venta por primera vez. Authentic Arabic House ✨ Techos altos ✨ 4 piezas ✨ Land of 420m2 ✨ 130m2 espacio habitable ✨ 3 terrazas ✨ Un enorme jardín verde lleno de árboles frutales ✨ 3 niveles ✨ Vista alentadora Precio: 6.900.000 Para más información: Mendel Hagège HM-INVEST Israel: 052.577.50.44 Francia : 01.77.38.01.19

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Jerusalén, Israel
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