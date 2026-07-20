Barrio residencial Vente exclusive appartement 4 pieces moderne ascenseur parking mamad mirpeset au centre ville de rishon lezion

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Venta exclusiva
Moderno apartamento de 4 habitaciones en el centro de Rishon LeZion
* Apartamento 4 habitaciones particularmente espaciosas
* 100 m2 de espacio habitable
* Terraza solar de unos 10 m2
* Mamad (habitación segura)
* Gran ascensor (6 personas)
* Estacionamiento privado en taboo (no multiplicador)
* 6a planta fuera de 7
* Sólo 2 apartamentos por piso
* Calentador de agua de gas
* Orientación: Norte, Sur y Este
* Apartamento renovado y mantenido
* Apartamento nuevo de un proyecto Tama 38 completado hace unos 5 años
* El apartamento incluye una gran estancia central, una suite principal de habitaciones de pie y más grande que el promedio!
? Una ubicación muy popular en una calle tranquila sin salida, a pocos minutos a pie de la calle Herzl, el centro de la ciudad, centros comerciales, cafeterías y servicios comunitarios.
? Precio de venta: 2 380 000
Localización en el mapa
Rishon LeZion, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo