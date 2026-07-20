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Barrio residencial Vente exclusive appartement 4 pieces moderne ascenseur parking mamad mirpeset au centre ville de rishon lezion

Rishon LeZion, Israel
de
$780,640
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ID: 38278
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Rejovot
  • Ciudad
    Rishon LeZion
  • Dirección
    Zeev Jabotinsky

Sobre el complejo

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Venta exclusiva Moderno apartamento de 4 habitaciones en el centro de Rishon LeZion * Apartamento 4 habitaciones particularmente espaciosas * 100 m2 de espacio habitable * Terraza solar de unos 10 m2 * Mamad (habitación segura) * Gran ascensor (6 personas) * Estacionamiento privado en taboo (no multiplicador) * 6a planta fuera de 7 * Sólo 2 apartamentos por piso * Calentador de agua de gas * Orientación: Norte, Sur y Este * Apartamento renovado y mantenido * Apartamento nuevo de un proyecto Tama 38 completado hace unos 5 años * El apartamento incluye una gran estancia central, una suite principal de habitaciones de pie y más grande que el promedio! ? Una ubicación muy popular en una calle tranquila sin salida, a pocos minutos a pie de la calle Herzl, el centro de la ciudad, centros comerciales, cafeterías y servicios comunitarios. ? Precio de venta: 2 380 000

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Rishon LeZion, Israel
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