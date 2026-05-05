  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial A ne pas manquer agreable bel appartement

Barrio residencial A ne pas manquer agreable bel appartement

Ascalón, Israel
de
$669,240
;
5
Dejar una solicitud
ID: 36139
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
4 piezas en el muelle de Agamim terasse 90 m2 verano como nueva

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Magnifique 3 piEces avec terrasse proche mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,45M
Barrio residencial Elegance contemporaine avec vue panoramique vivre en hauteur a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$794,300
Barrio residencial Opportunite speciale
Tel-Aviv, Israel
de
$743,600
Barrio residencial Excellent emplacement
Ascalón, Israel
de
$446,160
Barrio residencial Netanya
Netanya, Israel
de
$777,400
Está viendo
Barrio residencial A ne pas manquer agreable bel appartement
Ascalón, Israel
de
$669,240
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial 4 pieces neuf avec ascenseur parking cave et balcon
Barrio residencial 4 pieces neuf avec ascenseur parking cave et balcon
Barrio residencial 4 pieces neuf avec ascenseur parking cave et balcon
Tel-Aviv, Israel
de
$2,13M
Nuevo edificio. Alto nivel. 4 habitaciones con amplio balcón de 14m2. Estacionamiento y bodega incluidos
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$875,420
En Har Homa, en una calle tranquila y buscada, este apartamento de 3 habitaciones ofrece una rara calidad de vida gracias a sus tres exposiciones brillantes (todo pero norte) y su terraza de 9 m2 con vista abierta. Situado en la cuarta planta de un edificio reciente con ascensor Shabbat, la …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet ben yehuda 192
Barrio residencial Projet ben yehuda 192
Barrio residencial Projet ben yehuda 192
Barrio residencial Projet ben yehuda 192
Barrio residencial Projet ben yehuda 192
Barrio residencial Projet ben yehuda 192
Barrio residencial Projet ben yehuda 192
Tel-Aviv, Israel
de
$3,90M
Moderno edificio residencial de 7,5 plantas incluyendo 26 apartamentos con parking privado. Cada apartamento está equipado con aire acondicionado VRF individual con difusión independiente en cada habitación. Acabado de alta gama con azulejos Material de cerámica, carpintería de aluminio cali…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir