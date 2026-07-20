Barrio residencial Appartement 4 pieces dans le quartier harakafot a rishon lezion

4 habitaciones de sueño en Rakafot Venta apartamento 4 habitaciones espaciosas y luminosas en el barrio buscado de Harakafot! 106 m2 sala de estar + terraza solarium de 15 m2 con vista abierta y verde del parque. ✔ 4a planta fuera de 8 ✔ 2 directrices ✔ 2 aseos y baños ✔ Aparcamiento privado ✔ Mamad (habitación segura) ✔ Suite familiar cómoda y amplia ✔ Edificio nuevo, moderno y bien mantenido ? Ubicación ganadora – cerca de escuelas, parques y centros comerciales y cerca del desarrollo de Tzrifin Park y el nuevo distrito de negocios ? Precio de marketing: sólo 2,790,000! ✨ Apartamento perfecto para una familia que busca calidad de vida, espacio y vista abierta