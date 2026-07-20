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Barrio residencial Immeuble neuf boulevard rothschild calme lumineux spacieux bien agence vue mer A ne pas manquer

Tel-Aviv, Israel
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ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Nahmani, 31

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Tel-Aviv, Israel
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