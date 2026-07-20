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Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble etage haut avec vue proche de la mer spacieux vue sur la mer

Bat Yam, Israel
de
$1,54M
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ID: 38697
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Yoseftal

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Bat Yam, Israel
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