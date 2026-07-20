  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Rishon LeZion
  4. Barrio residencial Quartier ramez rishon lezion une experience de vie luxueuse

Barrio residencial Quartier ramez rishon lezion une experience de vie luxueuse

Rishon LeZion, Israel
de
$1,18M
;
2
Dejar una solicitud
ID: 38772
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Rejovot
  • Ciudad
    Rishon LeZion
  • Dirección
    Zeev Jabotinsky

Localización en el mapa

Rishon LeZion, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Duplex proche mer vieux nord
Tel-Aviv, Israel
de
$1,24M
Barrio residencial Park tzameret 5 pieces
Tel-Aviv, Israel
de
$2,20M
Barrio residencial Cottage situe au centre
Ascalón, Israel
de
$652,720
Barrio residencial Super affaire rothschild
Tel-Aviv, Israel
de
$1,48M
Barrio residencial A louer bureaux neufs dans le prestigieux complexe hatenufa
Jerusalén, Israel
de
$3,013
Está viendo
Barrio residencial Quartier ramez rishon lezion une experience de vie luxueuse
Rishon LeZion, Israel
de
$1,18M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Rue rav kook proche kikar
Barrio residencial Rue rav kook proche kikar
Barrio residencial Rue rav kook proche kikar
Barrio residencial Rue rav kook proche kikar
Barrio residencial Rue rav kook proche kikar
Mostrar todo Barrio residencial Rue rav kook proche kikar
Barrio residencial Rue rav kook proche kikar
Netanya, Israel
de
$639,600
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial
Barrio residencial
Barrio residencial
Rishon LeZion, Israel
de
$836,400
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Investi au centre bon emplacement bonne occasion proche de la mer bien agence neuf bel appartement entierement meuble hauts plafonds magnifique renove
Barrio residencial Investi au centre bon emplacement bonne occasion proche de la mer bien agence neuf bel appartement entierement meuble hauts plafonds magnifique renove
Tel-Aviv, Israel
de
$1,30M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir