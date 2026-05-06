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Barrio residencial 4 pieces neuf avec ascenseur parking cave et balcon

Tel-Aviv, Israel
de
$2,13M
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ID: 36007
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Soutine, 16 Embassy of Poland

Sobre el complejo

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Nuevo edificio. Alto nivel. 4 habitaciones con amplio balcón de 14m2. Estacionamiento y bodega incluidos.

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Tel-Aviv, Israel
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