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Barrio residencial Meuble proche tram accessibilite complete

Jerusalén, Israel
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$12,500
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7
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ID: 36745
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 19/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    HaRav Nuruk, 3

Sobre el complejo

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En Kiryat Moché, grandes 5 P en un edificio tranquilo cerca de todos los transportes, establecimientos, sinagogas, perfectamente mantenidos, tres balcones, suite parental, accesibilidad completa ascensor de ace chabat, estacionamiento. El apartamento está amueblado, posibilidad de alquiler a largo plazo.

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Jerusalén, Israel
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