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Barrio residencial 3 pieces en exclusivite quartier florentine tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$1,08M
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ID: 38871
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 22/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaRav Itshak Yedidya Frenkel, 32

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Hermosas 3 habitaciones, idealmente ubicadas en la calle Akishon, en el corazón de Florentine, una zona de auge reconocida por su ambiente único, cafés de moda, restaurantes, galerías de arte y proximidad a Neve Tzedek y el centro de la ciudad. Características de la propiedad - 54 m2 perfectamente optimizado - Terraza solar de 10 m2 - 2a planta con ascensor - 3 piezas - Mamad (habitación segura) Ideal para una residencia principal, inversión de pie a tierra o alquiler en una de las zonas más populares de Tel Aviv.

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Tel-Aviv, Israel
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