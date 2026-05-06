Barrio residencial Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf

Magnífico ático de 170 m2 y 44 m2 de terraza, en la planta 17 de un edificio moderno y prestigioso en la frontera entre Bet Vegan y Kiryat Hayovel, una ubicación estratégica a 2 pasos de todo. Esta excepcional propiedad le seducirá con sus volúmenes, luz natural y vistas panorámicas. Incluye 5 habitaciones, incluyendo una amplia suite parental. Una terraza de 44 m2. El edificio ofrece un elegante vestíbulo, 4 ascensores incluyendo 3 ascensores Shabat, 2 plazas de aparcamiento y una bodega. Barrio práctico: tiendas, escuelas, tranvía. Una rara oportunidad para combinar la posición, el confort y la ubicación de la elección en Jerusalén. (Este precio no incluye nuestra comisión de agencia que está 2% excluido IVA)