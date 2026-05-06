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Barrio residencial Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf

Jerusalén, Israel
de
$2,21M
6/5/26
$2,21M
5/5/26
$2,20M
;
9
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ID: 35627
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Moshe Kleinman, 12

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Magnífico ático de 170 m2 y 44 m2 de terraza, en la planta 17 de un edificio moderno y prestigioso en la frontera entre Bet Vegan y Kiryat Hayovel, una ubicación estratégica a 2 pasos de todo. Esta excepcional propiedad le seducirá con sus volúmenes, luz natural y vistas panorámicas. Incluye 5 habitaciones, incluyendo una amplia suite parental. Una terraza de 44 m2. El edificio ofrece un elegante vestíbulo, 4 ascensores incluyendo 3 ascensores Shabat, 2 plazas de aparcamiento y una bodega. Barrio práctico: tiendas, escuelas, tranvía. Una rara oportunidad para combinar la posición, el confort y la ubicación de la elección en Jerusalén. (Este precio no incluye nuestra comisión de agencia que está 2% excluido IVA)

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Jerusalén, Israel
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