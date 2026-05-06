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Barrio residencial Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam

Bat Yam, Israel
de
$676,600
6/5/26
$676,600
5/5/26
$672,620
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ID: 35835
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Yoseftal

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Venta – Magnífico apartamento de 3 habitaciones en el sur de Bat Yam Ubicación ideal en el sur de Bat Yam, en un edificio recientemente renovado. Apartamento totalmente reformado, perfecto para vivir, invertir o como un pie a tierra. Rara en el mercado y captar rápidamente. Características del apartamento : • 3 habitaciones modernas • 80 m2 de interior • Balcón de 8 m2 en frente • Plaza de estacionamiento incluida • Situado en la segunda planta de un edificio renovado Instalaciones cercanas: • Supermercados y tiendas locales • Restaurantes locales, cafeterías y panaderías • Parques y zonas verdes • Escuelas y servicios esenciales • Fácil acceso al transporte público • Living and friendly neighbourhood

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Bat Yam, Israel
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