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Barrio residencial Au centre bon emplacement

Tel-Aviv, Israel
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Barrio residencial Au centre bon emplacement
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ID: 38674
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaYarkon, 120 Embassy of Russia

Sobre el complejo

Reference 6621 3 Places de parkings a louer sur Hayarkon

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Tel-Aviv, Israel
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