  4. Barrio residencial A ne pas manquer dans un bel immeuble luxueux projet de qualite

Hadera, Israel
$987,000
6
ID: 27976
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/9/25

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera

Sobre el complejo

Descubre un proyecto inmobiliario excepcional en el distrito de Hadera – Guivat Olga Ubicado estratégicamente cerca de la playa, este proyecto combina innovación, confort y bienestar. Con su arquitectura contemporánea y sostenible, ofrece un ambiente de vida único y refinado. Consisting of two buildings with a modern design, it is characterized by: Lujoso hall de entrada de doble altura Salón exclusivo Tiendas al pie del edificio Gimnasio equipado Centro comercial cerca Principales activos: Ubicación ideal cerca del mar Entrega prevista para octubre 2028 Condiciones de presa atractivas: 20/80 pago y tarifas preferenciales Una rara oportunidad para vivir o invertir en el corazón de Hadera, en el distrito de Guivat Olga.

Localización en el mapa

Educación
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

Complejos similares
Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Yam, Israel
de
$810,000
Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Yam, Israel
de
$756,000
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Jerusalén, Israel
de
$824,100
Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Yam, Israel
de
$600,000
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jerusalén, Israel
de
$865,200
Otros complejos
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Jerusalén, Israel
de
$899,400
Proyecto residencial en kiriat Menahem bordeando kiriat yovel consta de 2 torres de 31 plantas y 3 edificios de 9 plantas, el proyecto se encuentra al pie del nuevo Tramway. Gran opción de apartamento de 3 habitaciones a ático. estacionamiento para cada apartamento. Horario flexible con faci…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Jerusalén, Israel
de
$1,23M
Este es el nuevo proyecto en Bait Vagan bordeando Ramat Sharet. - En la nueva fase, disfrutarás de una excelente ubicación en el corazón del barrio, una topografía óptima y una conexión entre un entorno urbano, espacios verdes, parques cercanos y una impresionante vista panorámica de Jerusal…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,32M
New Project Ramat Sharet Jerusalem border Bet Veigan Compuesto por 2 edificios de 19 y por debajo de 7 plantas, que comprenden muchas tiendas en la planta baja, un enorme jardín de terraza, 3 ascensores cada uno (incluyendo 2 de babat), hacnesset de apuestas, gimnasio... Transmitible mayo 2…
Agencia
Immobilier.co.il
