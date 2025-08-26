Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Mardochee Khayat le ofrece vivir en un nuevo proyecto en el distrito de Galey yam.
La construcción arquitectónicamente diseñada le ofrece vivir en un complejo de tres edificios al pie de un centro comercial donde las marcas hermosas estarán presentes.
Cerca del nuevo ayuntamiento de Netanya, autobuses que sirven a todo Israel, fácil acceso a las autopistas Cafés, restaurantes, supermercados y equipo hogareño y todo esto al pie del proyecto
Características del proyecto
Muy hermoso vestíbulo doble decorado por un arquitecto para la máxima privacidad de los propietarios.
En gimnasio, habitación para niños, sala de trabajo
Tres educadores incluyendo un Shabat
Una vista clara desde los primeros pisos.
Proyecto con garantía bancaria
Posibilidad de financiamiento del 20% en el contrato y 80% en el manejo de las llaves
Cada apartamento se vende con una plaza de aparcamiento privado.
Alto servicio estándar
Características del apartamento
Azulejos a través de la casa 80x80
Preparación para aire acondicionado
Mobiliario de baño de calidad
Grifos mixtos
Puertas interiores de calidad
Cocina personalizable
Persianas eléctricas a través de la casa
Varios apartamentos están en venta
3 habitaciones superficie 79 m2 + 12 m2 terraza
4 habitaciones superficie 102 m2 +12 m2 terraza
5 habitaciones superficie 122 m2 + 20 m2 terraza
Para más información contacte Mardochee Khayat
Localización en el mapa
Netanya, Israel
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo