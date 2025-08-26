Barrio residencial Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives

Estamos encantados de presentar su futuro apartamento, situado en el nuevo barrio de Shimon Peres en Ashdod. Ofertas especiales & condiciones de pago : Apartamentos de 4 habitaciones Superficie: 122 m2 de superficie + 14 m2 de terraza Precio desde 3 140 000 Apartamentos 5 habitaciones Superficie: 131 m2 salón + 14 m2 de terraza Precio desde 3 400 000 Condiciones de pago: 7% en firma 8% al comienzo del trabajo 85% en entrega ¡Sin indización! Precio fijado hoy para la entrega en 5 años! Características técnicas – Apartamentos 4 a 5 habitaciones Construcción: Construcción verde según 5281 Fachada de piedra natural o Porcellanosa Aislamiento térmico y acústico Alta altura de techo en zonas comunes Ascensor inteligente con iluminación de diseño Intercomunicador de vídeo con pantalla de color Amplio hall de entrada, sala técnica y sala de bicicletas Preinstalación para aire acondicionado ductible Puerta blindada a la entrada, puertas interiores de alta gama Sistema eléctrico inteligente Espacio de almacenamiento privado para cada unidad Interior de apartamentos: Arquitectura contemporánea y luminosa Porcellanosa de alta gama (100x100 / 80x80 cm) Balcón espacioso con barandillas de cristal de diseño Preparación para Jacuzzi y cocina exterior en balcón (dependiendo del modelo) TV y tomas RJ45 en todas las habitaciones Persianas eléctricas con interruptores de diseño Aire acondicionado ductible preinstalado 3x25A electricidad en tres fases Baños & instalaciones sanitarias : Azulejos modernos en todas las partes del agua Mobiliario colgante + espejo en la suite parental Doble lavabo en el baño de niños (dependiendo del apartamento) WC suspendido en todos los baños Aeradores instalados en cada baño Cocina: Cocina de alta gama con isla central Fregadero incorporado con toque de diseño Ubicación para lavavajillas, horno y nevera doble Cuarzo o encimera de granito Gran almacenamiento Preparación para estación de carga eléctrica para coche Ashdod es una ciudad en expansión con alto potencial de desarrollo. Shimon Peres incluirá: Alrededor de 3.600 nuevas unidades de vivienda Zonas comerciales dinámicas Instituciones públicas modernas Grandes espacios verdes para una calidad de vida óptima Este desarrollo creará nuevos empleos y atenderá la creciente demanda de vivienda. Una ubicación estratégica: Cerca del campus universitario, High Tech Park y la estación, este proyecto inmobiliario ofrece un ambiente de vida moderno, dinámico y conectado.