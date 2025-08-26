Barrio residencial Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Estamos encantados de presentar su futuro apartamento, situado en el nuevo barrio de Shimon Peres en Ashdod.
Ofertas especiales & condiciones de pago :
Apartamentos de 4 habitaciones Superficie: 122 m2 de superficie + 14 m2 de terraza Precio desde 3 140 000
Apartamentos 5 habitaciones Superficie: 131 m2 salón + 14 m2 de terraza Precio desde 3 400 000
Condiciones de pago:
7% en firma
8% al comienzo del trabajo
85% en entrega
¡Sin indización!
Precio fijado hoy para la entrega en 5 años!
Características técnicas – Apartamentos 4 a 5 habitaciones
Construcción:
Construcción verde según 5281
Fachada de piedra natural o Porcellanosa
Aislamiento térmico y acústico
Alta altura de techo en zonas comunes
Ascensor inteligente con iluminación de diseño
Intercomunicador de vídeo con pantalla de color
Amplio hall de entrada, sala técnica y sala de bicicletas
Preinstalación para aire acondicionado ductible
Puerta blindada a la entrada, puertas interiores de alta gama
Sistema eléctrico inteligente
Espacio de almacenamiento privado para cada unidad
Interior de apartamentos:
Arquitectura contemporánea y luminosa
Porcellanosa de alta gama (100x100 / 80x80 cm)
Balcón espacioso con barandillas de cristal de diseño
Preparación para Jacuzzi y cocina exterior en balcón (dependiendo del modelo)
TV y tomas RJ45 en todas las habitaciones
Persianas eléctricas con interruptores de diseño
Aire acondicionado ductible preinstalado
3x25A electricidad en tres fases
Baños & instalaciones sanitarias :
Azulejos modernos en todas las partes del agua
Mobiliario colgante + espejo en la suite parental
Doble lavabo en el baño de niños (dependiendo del apartamento)
WC suspendido en todos los baños
Aeradores instalados en cada baño
Cocina:
Cocina de alta gama con isla central
Fregadero incorporado con toque de diseño
Ubicación para lavavajillas, horno y nevera doble
Cuarzo o encimera de granito
Gran almacenamiento
Preparación para estación de carga eléctrica para coche
Ashdod es una ciudad en expansión con alto potencial de desarrollo.
Shimon Peres incluirá:
Alrededor de 3.600 nuevas unidades de vivienda
Zonas comerciales dinámicas
Instituciones públicas modernas
Grandes espacios verdes para una calidad de vida óptima
Este desarrollo creará nuevos empleos y atenderá la creciente demanda de vivienda.
Una ubicación estratégica: Cerca del campus universitario, High Tech Park y la estación, este proyecto inmobiliario ofrece un ambiente de vida moderno, dinámico y conectado.
Localización en el mapa
Asdod, Israel
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo