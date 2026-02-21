  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Bonne affaire

Barrio residencial Bonne affaire

Ascalón, Israel
de
$526,680
20/2/26
$526,680
5/3/25
$471,912
13/2/25
$473,256
;
8
Dejar una solicitud
ID: 25007
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
4 habitaciones terraza soccah pequeño edificio Cuarto piso sótano adyacente agamim vista parque # buen promotor

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A ne pas manquer
Ascalón, Israel
de
$526,680
Barrio residencial Magnifique 2 pieces comme neuf
Jerusalén, Israel
de
$1,568
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$893,475
Barrio residencial Dans un bel immeuble
Jerusalén, Israel
de
$1,21M
Barrio residencial Au coeur de talbiey
Jerusalén, Israel
de
$1,13M
Está viendo
Barrio residencial Bonne affaire
Ascalón, Israel
de
$526,680
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Immeuble neuf vue magnifique
Barrio residencial Immeuble neuf vue magnifique
Barrio residencial Immeuble neuf vue magnifique
Barrio residencial Immeuble neuf vue magnifique
Ra'anana, Israel
de
$1,03M
nuevo apartamento 3 p hermosa vista degagee. en los jardines terraza de 25 m2. Sukka. lado sur y oeste. 2 estacionamientos en una bodega. el apartamento se alquila hasta julio 2026 a 6200 sh/mes
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bonne occasion
Barrio residencial Bonne occasion
Barrio residencial Bonne occasion
Barrio residencial Bonne occasion
Barrio residencial Bonne occasion
Barrio residencial Bonne occasion
Jerusalén, Israel
de
$1,13M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$909,150
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir