  Barrio residencial Bonne affaire

Ascalón, Israel
$363,660
20/2/26
14/3/25
24/12/24
7
ID: 23531
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  País
    Israel
  Región / estado
    Distrito Meridional
  Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  Ciudad
    Ascalón

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Ocio

Otros complejos
Barrio residencial villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Barrio residencial villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Tiberíades, Israel
de
$3,51M
Detalles de la propiedad: Situado en Poriya Illit (84, Derech HaMetzuk), esta propiedad única de dos años y medio es una perla rara, situada a sólo 15 metros del acantilado. Superficie: Terreno de 400 m2 + 360 m2 de césped (espacio verde protegido) que se extiende al borde del precipicio.
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Barrio residencial A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$2,04M
TO SELL 3 PARTS CALME AND PRESTIGIOUS THROUGH 2 PLAGE MINUTES, TEL AVIV Situado en una calle tranquila y prestigiosa a solo 2 minutos a pie de Royal Beach, este hermoso apartamento de 3 habitaciones es una verdadera joya. Ubicado en la primera planta elevada de un edificio bien conservado y…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Barrio residencial Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Tel-Aviv, Israel
de
$1,53M
Venta – Lev Ha'ir, Tel Aviv – Simtat Laan Descubre este encantador apartamento situado en el corazón de Lev Ha Simtat Laan es una perla rara: un pequeño callejón residencial, discreto y pacífico, buscado por los conocedores. A pocos pasos de las grandes calles animadas, ofrece absoluta tra…
Agencia
Immobilier.co.il
