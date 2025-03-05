  1. Realting.com
  Complejo residencial Complex of furnished villas and duplexes at 500 meters from the beach, Sanur, Bali, Indonesia

Complejo residencial Complex of furnished villas and duplexes at 500 meters from the beach, Sanur, Bali, Indonesia

Sanur Kaja, Indonesia
13
ID: 20867
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 2306651
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 15/8/25

Localización

  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Ciudad
    Denpasar
  • Pueblo
    Sanur Kaja

Sobre el complejo

Ofrecemos villas modernas y duplexs con piscinas y balcones. Algunas casas tienen plazas de aparcamiento. Los interiores cuentan con madera, fachadas de piedra natural, equipos y accesorios de marcas famosas del mundo.

Leasehold for 30 years + extension for 25 years.

Características de los planos

Planta baja: sala de estar con cocina y comedor, baño de invitados y dormitorio con baño privado.

Primera planta: dos amplios dormitorios con baño privado.

Algunas casas tienen la segunda planta con una amplia sala multiusos, que se puede convertir en un gimnasio, una oficina, un salón o un dormitorio. En esta planta hay un baño y un trastero.

Ventajas

El rendimiento es de 8 a 16%.

Ubicación e infraestructura cercana

La propiedad se encuentra a 5 minutos de la playa y a 30 minutos del aeropuerto internacional.

Localización en el mapa

Sanur Kaja, Indonesia

