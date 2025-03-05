Complejo residencial Complex of furnished villas and duplexes at 500 meters from the beach, Sanur, Bali, Indonesia

Ofrecemos villas modernas y duplexs con piscinas y balcones. Algunas casas tienen plazas de aparcamiento. Los interiores cuentan con madera, fachadas de piedra natural, equipos y accesorios de marcas famosas del mundo.

Leasehold for 30 years + extension for 25 years.

Características de los planos

Planta baja: sala de estar con cocina y comedor, baño de invitados y dormitorio con baño privado.

Primera planta: dos amplios dormitorios con baño privado.

Algunas casas tienen la segunda planta con una amplia sala multiusos, que se puede convertir en un gimnasio, una oficina, un salón o un dormitorio. En esta planta hay un baño y un trastero.

Ventajas

El rendimiento es de 8 a 16%.

Ubicación e infraestructura cercana

La propiedad se encuentra a 5 minutos de la playa y a 30 minutos del aeropuerto internacional.