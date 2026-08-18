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Villas en venta en South Pilio Municipality, Grecia

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Villa en Milies, Grecia
Villa
Milies, Grecia
Área 400 m²
Ofrecemos a la venta una villa de lujo en el pueblo de Southern Pelion, cerca de Volos. Grea…
$7,08M
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Villa en Kala Nera, Grecia
Villa
Kala Nera, Grecia
Dormitorios 3
Área 270 m²
Venta villa de 2 plantas de 270 metros cuadrados en Volos-Pilio. Planta baja consta de 3 dor…
$1,00M
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Villa en Argalasti, Grecia
Villa
Argalasti, Grecia
Dormitorios 9
Área 320 m²
Venta villa de 3 plantas de 320 metros cuadrados en Volos-Pilio. Planta baja consta de 7 dor…
$944,567
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DD CO DEDD CO DE
Villa en Trikeri, Grecia
Villa
Trikeri, Grecia
Dormitorios 2
Área 100 m²
Venta villa de 2 plantas de 100 metros cuadrados en Volos-Pilio. El sótano consiste en un al…
$472,283
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Villa en Promyri, Grecia
Villa
Promyri, Grecia
Área 440 m²
Ofrecemos para la venta villa aislada en el sur de Pelion. La villa cuenta con 5 dormitorios…
$3,13M
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Parámetros de las propiedades en South Pilio Municipality, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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