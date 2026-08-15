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Villas en venta en Arachova Municipal Unit, Grecia

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Villa en Arachova, Grecia
Villa
Arachova, Grecia
Dormitorios 3
Área 140 m²
Venta villa de 3 plantas de 140 metros cuadrados en Arachova. Planta baja consta de 2 dormit…
$531,319
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Arachova Municipal Unit, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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