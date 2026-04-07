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Villas en venta en Municipal Unit of Akrefnia, Grecia

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5 propiedades total found
Villa en Municipality of Orchomenos, Grecia
Villa
Municipality of Orchomenos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 311 m²
Levante Villas is an exclusive collection of five luxury villas set in the serene coastal vi…
$805,891
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Villa en Municipality of Orchomenos, Grecia
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Dormitorios 3
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Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
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Levante Villas es una colección exclusiva de cinco villas de lujo situadas en la serena loca…
$801,874
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