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Villas en venta en Volos, Grecia

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Villa en Volos, Grecia
Villa
Volos, Grecia
Dormitorios 6
Área 300 m²
En venta 4 - villa de 300 metros cuadrados en Volos - Pilio. El sótano semi - consta de dorm…
$920,953
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Volos, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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