  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Sithonia
  4. Residencial
  5. Adosado
  6. Jardín

Adosados con Jardín en Venta en Municipality of Sithonia, Grecia

Sithonia Municipal Unit
83
Nikiti
63
Neos Marmaras
4
3 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Número de plantas 2
Casa adosada de 82 m² en venta en Nikiti, Sithonia. La planta baja incluye un amplio salón c…
$291,362
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en Nikiti, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Cada casa adosada ofrece una superficie interior total de 120 m² y está cuidadosamente distr…
$406,423
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 2
En venta: casa adosada de dos niveles de 100 m² ubicada en Nikiti, Sithonia, Halkidiki. La p…
$313,527
Dejar una solicitud
