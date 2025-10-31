Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Adosados con Terraza en Venta en Municipality of Sithonia, Grecia

Adosado Adosado 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Número de plantas 2
Casa adosada de 82 m² en venta en Nikiti, Sithonia. La planta baja incluye un amplio salón c…
$291,362
Adosado Adosado 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 2/3
Se vende un apartamento de dos niveles con una superficie total de 75 m², ubicado en la segu…
$266,202
Adosado Adosado 5 habitaciones en Nikiti, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Cada casa adosada ofrece una superficie interior total de 120 m² y está cuidadosamente distr…
$406,423
Adosado Adosado 3 habitaciones en Ormos Panagias, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Ormos Panagias, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Número de plantas 2
En venta: una casa adosada de 80 m² en Ormos Panagias, Sithonia. La propiedad se encuentra e…
$291,357
Adosado Adosado 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 2
En venta: casa adosada de dos niveles de 100 m² ubicada en Nikiti, Sithonia, Halkidiki. La p…
$313,527
Adosado Adosado 5 habitaciones en Nikiti, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Piso 1/3
En venta: apartamento dúplex (maisonette) de 103 m², situado en el pueblo costero de Nikiti,…
$324,071
Adosado Adosado 5 habitaciones en Nikiti, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Número de plantas 2
En venta: encantadora casa adosada de 103 m² situada en el hermoso pueblo costero de Nikiti,…
$325,139
Parámetros de las propiedades en Municipality of Sithonia, Grecia

con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
