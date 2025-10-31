Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos con Terraza en venta en Municipality of Sithonia, Grecia

Sithonia Municipal Unit
100
Nikiti
62
Neos Marmaras
23
Toroni Municipal Unit
13
4 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1/2
Se vende un apartamento de nueva construcción de 55 m² con piscina comunitaria, situado a so…
$232,504
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 2
En venta: apartamento de 52 m² en la península de Sithonia, en la zona de Nikiti, región de …
$256,394
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Toroni, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Toroni, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 2/2
En venta: apartamento de 50 m² en Toroni, Sithonia (Halkidiki), situado en la segunda planta…
$233,086
Dejar una solicitud
Ness Wii MarketNess Wii Market
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 1
Descubra este hermoso dúplex de dos niveles ubicado en el encantador pueblo costero de Nikit…
$325,776
Dejar una solicitud
