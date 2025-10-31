Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos con Jardín en venta en Municipality of Sithonia, Grecia

3 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1/2
Se vende un apartamento de nueva construcción de 55 m² con piscina comunitaria, situado a so…
$232,504
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nikiti, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Αυτές οι κατοικίες ορόφου με σοφίτα, συνολικής επιφάνειας 90,65 τ.μ., προσφέρουν έναν ιδανικ…
$312,152
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Αυτό το πολυτελές συγκρότημα κατοικιών, που βρίσκεται στην πανέμορφη Νικήτη Χαλκιδικής, προσ…
$522,756
Dejar una solicitud
