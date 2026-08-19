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Propiedades residenciales en venta en Regional Unit of West Attica, Grecia

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Municipality of Megara
24
Municipal Unit of Megara
21
Municipal Unit of Nea Peramos
3
26 propiedades total found
Casa 7 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Casa 7 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 144 m²
Número de plantas 2
Casa independiente en venta en la zona de Megara. La propiedad tiene una superficie total de…
$409,397
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Dormitorios 4
Área 300 m²
Se vende casita de 300 metros cuadrados en Attica .La casita tiene 3 niveles. El semisótano …
$826,496
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Dormitorios 3
Área 80 m²
Venta Casa de 1 plantas de 80 metros cuadrados en Attica. La casa consta de 3 dormitorios, s…
$194,817
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Dormitorios 4
Área 150 m²
Venta Casa de 2 plantas de 150 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de 2 dorm…
$259,756
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Dormitorios 3
Área 182 m²
Venta de maisonette de 182 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 3 niveles. Semi-b…
$324,695
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Mandra Eidyllia, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Mandra Eidyllia, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 250 m²
En venta - Residencial Maisonette -- West Attica: Mandra - Palaiochorio 250 Sq.m., 3 Dormito…
$349,610
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TekceTekce
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Dormitorios 6
Área 400 m²
Venta Casa de 3 plantas de 400 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 2 dormitori…
$2,07M
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Dormitorios 4
Área 215 m²
Venta Casa de 3 plantas de 215 metros cuadrados en Attica. El sótano consta de un dormitorio…
$2,54M
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Dormitorios 3
Área 180 m²
Se vende villa de 3 plantas de 180 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de un d…
$2,95M
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Villa en Municipality of Megara, Grecia
Villa
Municipality of Megara, Grecia
Dormitorios 3
Área 300 m²
Se vende villa de 2 plantas de 300 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 2 do…
$1,89M
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Villa en Municipality of Megara, Grecia
Villa
Municipality of Megara, Grecia
Dormitorios 1
Área 120 m²
Venta villa de 1 plantas de 120 metros cuadrados en Peloponnese. Villa consta de un dormitor…
$2,13M
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Dormitorios 2
Área 290 m²
Venta Casa de 2 plantas de 290 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 2 dormitori…
$590,354
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Dormitorios 2
Área 90 m²
Venta Casa de 2 plantas de 90 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de un almacén…
$259,756
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Villa en Municipality of Megara, Grecia
Villa
Municipality of Megara, Grecia
Dormitorios 6
Área 380 m²
Venta villa de 4 plantas de 380 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormito…
$708,425
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Dormitorios 5
Área 240 m²
Se vende casa de 3 plantas de 240 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de 2 alma…
$684,811
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Adosado Adosado en Municipality of Megara, Grecia
Adosado Adosado
Municipality of Megara, Grecia
Área 182 m²
Townhouse está a la venta en un pueblo costero en Attica. El área de la casa de nivel tres -…
$224,335
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Casa de campo en Municipality of Megara, Grecia
Casa de campo
Municipality of Megara, Grecia
Área 320 m²
Se ofrece a la venta una casa unifamiliar de 2 plantas de 320 metros cuadrados en la ciudad …
$265,659
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Dormitorios 4
Área 230 m²
Se vende casa de 3 plantas de 230 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un alm…
$354,213
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Apartamento en Municipality of Megara, Grecia
Apartamento
Municipality of Megara, Grecia
Área 215 m²
Venta apartamento de 215 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Piso tiene diseño interior.…
$2,72M
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Dormitorios 6
Área 218 m²
Se vende casita de 218 metros cuadrados en Attica .La casita tiene 2 niveles. El semisótano …
$708,425
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
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Municipality of Megara, Grecia
Dormitorios 3
Área 95 m²
Venta de maisonette de 95 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 2 niveles. Semi-ba…
$212,528
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Fyli, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Fyli, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 166 m²
En venta - Residencial Maisonette -- West Attica: Ano Liosia 166 Sq.m., 5 Dormitorios, 3 Bañ…
$524,414
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Casa de campo en Municipality of Megara, Grecia
Casa de campo
Municipality of Megara, Grecia
Área 670 m²
Casa de 670 metros cuadrados en venta en Nea Peramos, Attica. La primera planta está ocupada…
$1,65M
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Dormitorios 3
Área 150 m²
Venta Casa de 2 plantas de 150 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormitor…
$318,791
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
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Municipality of Megara, Grecia
Dormitorios 2
Área 75 m²
Venta apartamento de 75 metros cuadrados en Peloponés Oriental. El apartamento está situado …
$188,913
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Villa en Kineta, Grecia
Villa
Kineta, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 234 m²
Villa for sale in Attica, Kineta, total area of 234 sq.m, (134 sq.m. ground floor + 100 sq.m…
$606,634
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Tipos de propiedades en Regional Unit of West Attica

casas independientes

Parámetros de las propiedades en Regional Unit of West Attica, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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